Mahkeme heyetine tepki gösteren avukata soruşturma

Avukat Çağrı Ayhan Şenel, eşi A.S.'ye şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki kızını cinsel istismara maruz bıraktığı için hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Can Emrah S.'nin tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyetine sosyal medyadan, "Çocuğa ve annesine bir şey olursa sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir" yazarak tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, davadan çekildi. Avukat Şenel hakkında da Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Gözaltına alınan Can Emrah S. ise suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameyi kabul eden Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 5 Ocak 2021 tarihine gün verdi. A.S.'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel, mahkemeye başvurarak, iddianamenin kabulüyle birlikte sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak yurt dışına çıktığını iddia ettiği sanığın yerinin tespiti için tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi.

Avukat Şenel bunun üzerine sosyal medya hesabından, "Buradan açık açık ilan ediyorum; Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyeleri alenen ve bile bile kanuna aykırı davranıyorlar, suç işliyorlar. Bir çocuğun hayatından mesuller ve yarın o çocuğa, onun annesine bir şey olursa bunun sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir" paylaşımını yaptı.

Heyet davadan çekildi

Aksaray 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, paylaşım üzerine avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Heyet, "yargılamanın hakkaniyet ve adil yargılama ilkesi çerçevesinde yürütülemeyeceğini" belirterek, davadan çekildi.

Mahkeme, dosyayı da incelemesi ve bir karara varması için üst mahkeme olan Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosyayı inceleyen Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Mahkeme Başkanı olan hakimin çekilme talebinin uygun olduğu ancak heyetteki diğer 2 üyenin çekilme talebinin kabul edilmediğine hükmetti.