Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Karacahayıt ve Yeşilköy’de "Feldispat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı" projesine karşı iki yerel mahkeme kararı ve Danıştay onamasına rağmen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, yöre sakinleri, yasaları ve mahkeme kararlarını tanımayan işletmeye yetkililer ile kolluk kuvvetlerinin müdahale etmemesi halinde, o toprakların sahipleri olarak yaşadıkları coğrafyaya sahip çıkacaklarını söyledi.

Mahkeme 'dur' diyor, şirket durmuyor

Maden ocağı için “ÇED Olumlu” kararı alınan arazilerin iki köyün sınırları içinde kaldığını söyleyen Kadir Bozkan, “Maden ocakları için iki ayrı ÇED olumlu kararı verildi. İki köyün sakinleri olarak Karacahayıt, sonra başka bir mahkemede Yeşilköy için ÇED olumlu kararlarının iptalini istedik. Aydın 1. İdare Mahkemesi Karacahayıt için iptal kararı verdi. Bıçakçılar Madencilik A.Ş. Danıştay'a başvurdu. Danıştay'da yerel mahkemenin kararını onadı. 2. İdare Mahkemesi de Yeşilköy ÇED olumlu raporu için önce yürütmeyi durdurma kararı verdi, ardından da iptal etti” diyerek tüm mahkeme kararları ve sürecine rağmen madende faaliyetlerin durmadığını söyledi.

'Biz topraklarımıza sahip çıkacağız'

Maden firmasının bölgede hiçbir faaliyet yürütmemesi gerekirken çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Bozkan, Söke Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığına verdikleri dilekçelere rağmen şirkete müdahale edilmediğini dile getirdi. Bozkan, “Yetkililere dilekçe vererek mahkeme kararlarını uygulamalarını istedik. Eğer mahkeme kararı uygulanmaz, dağımızın, toprağımızın, yaşadığımız coğrafyanın tahrip edilmesine göz yumulursa, oraların sahipleri olan her iki köyün sakinleri olarak topraklarımıza sahip çıkacağız. Mahkeme kararlarının, hukukun, yasaların uygulanması isteyeceğiz. Pazartesi günü Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.