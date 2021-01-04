Mahkeme, Demirtaş hakkındaki AİHM kararını istedi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Demirtaş katılmazken, avukatları katıldı.

Demirtaş'ın avukatlarının önceki duruşmada İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasının Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasıyla birleştirilmesi talebini reddeden mahkeme, Demirtaş hakkında AİHM'in verdiği kararın dava dosyasına eklenmesi talebini ise kabul etti.

Mahkeme heyeti Adalet Bakanlığı'ndan Demirtaş hakkındaki AİHM kararının tercüme edilip edilmediği, edilmiş ise onaylı bir suretinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi.

Demirtaş’ın bir sonraki duruşmada SEGBİS ile hazır edilmesi için Ceza İnfaz Kurumu’na müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 22 Mart 2021 tarihine erteledi.