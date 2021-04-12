Mahkeme 15 Temmuz’da kaybolan silahları Emniyet’e sordu

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin yaşandığı gece kaybolan silahlarla ilgili resmi bir gelişme yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminde emniyete yapılan saldırılar sonucu meydana gelen maddi zararların tazmin edilmesi amacıyla 2017’de 661 darbe davası sanığına alacak davası açtı.

Gazeteci Alican Uludağ’ın kendi internet sitesinde yer alan habere göre Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından atanan 7 kişilik bilirkişi heyeti 15 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde meydana gelen toplam zararın maliyetini 28 milyon 237 bin 867 lira olarak belirlemişti. Raporda, Ankara Emniyeti’ne ait 3 adet G-3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikof Tüfek, 1 adet MP5A3 otomatik tabanca ve 1 adet de kuru sıkı tabancanın kayıp olduğunu tespit etmişti. Ayrıca çok sayıda mühimmatında kayıp olduğu rapora eklenmişti.

Mahkeme sayım tutanaklarını istedi

Davanın son duruşmasında mahkeme, yazı gönderdiği emniyetten, “bilirkişi raporunda eksik olduğu belirtilen ve darbe girişimi esnasında kaybolduğu söylenen silahların en son yapılan hangi sayımda var olduğunu gösterir tutanak ile darbe girişimi sonrasında bu silahların kaybolduğunun fark edildiği sayıma ilişkin tutanakları” ibraz etmesini istedi. EGM’ye tutanakların ibrazı için de 2 ay süre verildi.

Mahkeme ayrıca, bilirkişi raporunun “silah ve mühimmatlar” ile ilgili kısmında, “kayıp silahlara ilişkin olarak sadece hesap yapılmakla yetinildiği, bu silahların darbe girişimi esnasında kaybolup kaybolmadığı hususunda görüş beyan edilmediği, ayrıca yerinde inceleme yetkisi verilmesine rağmen kayıp olduğu söylenen silahların en son hangi sayımda var olduğunun kayıtlanmadığı, darbe girişiminden evvel silahların var olup olmadığının rapor içeriğinden anlaşılamadığı” gerekçesiyle ek rapor alınmasına da karar verdi.

Kaybolan silah ile cinayet işlendi

Kayıp silahlar, Ankara’da işlenen bir cinayete de konu olmuştu. Başkentte 2016’da Mustafa Maraş, tartıştığı traktör sürücüsünü öldürmüş, kardeşini de yaralamıştı. Cinayette seri atış yapabilen MP-5 kullanılmıştı. Satışı yasak silahı kullanan Maraş, savunmasında, “Silahı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyeti’nin önünde dağıtmışlardı” demişti. Yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.