'Mahir Ünal'a saldırı girişimi' iddiasına yalanlama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Mahir Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı.

Açıklamada, "TBMM'ni tanımıyorum, devleti tanımıyorum" diyen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere ilimizde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sayın Mahir Ünal ve beraberindeki partililer ile, cuma namazını kıldığı Ulu Camii önünden tahsisli aracına bindiği esnada, DSİ’den emekli Z.T. isimli şahıs, 'Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum' şeklinde beyanda bulunmuştur. Vatandaşın beyanı üzerine araçtan tekrar inen sayın Mahir Ünal adı geçen vatandaşın sorunlarını dinlemeye başlamıştır.

Z.T. isimli şahıs, sayın Mahir Ünal’a talebini ilettiği esnada, kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T.’nin oğlu olan O. T. isimli şahıs; "TBMM'ni tanımıyorum, devleti tanımıyorum" şeklinde beyanlarda bulunması üzerine, görevli Koruma Polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılarak hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.