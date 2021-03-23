Mahir Ünal: Hazırlıklarımız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti kongresine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'e konuşan Ünal, "19 yıl boyunca sağlıkta, ulaşımda, bilişimde, eğitimde, özetle her alanda Türkiye’yi 2023’e hazırladık" derken, "Şimdi bize diyorlar ki '19 sene oldu, 20 sene oldu...' Biz de onlara diyoruz ki 'Biz daha yeni başlıyoruz.'

Bugüne kadar yaptığımız her şey aslında hazırlıktı. Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü ve asıl şimdi başlıyoruz. 24 Mart yeni ve büyük bir yolculuğun başlangıcı" ifadesini kullandı.