Son dönemde partisinin ve Cumhur İttifakı’nın oy kaybettiğine yönelik açıklamalarla ilgili gazetecilerin sorusuna yanıt veren AKP’li Mahir Ünal ‘AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52'nin altına hiç düşmedi’ dedi.

Ünal "Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. Tek bir anket yaptırmıyoruz, 3-4 farklı şirkete anketler yaptırıyoruz. AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52'nin altına hiç düşmedi" dedi.

Partisinin 19. kuruluş yıldönümü öncesinde medya mensuplarıyla bir araya gelen Ünal, “Türkiye ekonomisi ile ilgili, AK Parti siyaseti ile ilgili oluşturulmak istenen simülasyon gerçeğe çarptığında hep dağıldı. Benim buradan bir önerim var, artık birilerine, bir şeylere bel bağlamak yerine biraz kendilerine güvenseler, biraz siyaset üretseler, biraz Türkiye'nin geleceğine ilişkin yeni şeyler ortaya koysalar" diye konuştu.

Türkiye’nin salgın sürecini başarıyla yönettiğini savunan Ünal “Bu süreci bu kadar iyi yöneten Türkiye'ye karşı tek bir kelime güzel söz söylemek yerine Küba'yı örnek gösteren bir akılla da karşı karşıyayız. Muhalefetin siyaset üretmediğinin en kolay örneği bu" dedi.

Ünal erken seçimin ise Türkiye’nin gündeminde olmadığını söyledi.