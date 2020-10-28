Mahalle muhtarı cinsel istismardan tutuklandı

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde mahalle muhtarlığı yapan Mustafa Kalaycı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel istismar ve saldırı iddiasıyla tutuklandı.

Tokat'ta yerel basında yer alan haberlere göre, muhtarlığın yanı sıra ilkokul kantinini ve öğrenci servisini de işleten Kalaycı'nın cinsel istismarı sonrası bir öğrencinin intihara kalkıştığı öne sürüldü.

Bu olaya rağmen Kalaycı'nın 4 ay boyunca muhtarlık görevinde kaldığı ifade edilirken, iki gün önce gözaltına alınan Kalaycı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.