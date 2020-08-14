Mahalle denetim ekipleri kuruluyor: Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal edenler hakkında adli işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Buna göre Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 'mahalle denetim ekipleri' oluşturulacak.

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütülebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmeleri sağlanacak.

Genelgeye göre, Covid-19 tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak. Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak.