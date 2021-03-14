Mağarada define için kazı yapan grup gözaltına alındı

Ankara'da Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karakaya Mahallesi Ova mevkiindeki mağaranın önünde bir kişinin gözcülük yaptığını tespit etti.

DHA'da yer alan habere göre, gözcülük yapan kişinin polisleri görünce mağaraya kaçması üzerine, polisler mağaraya girdi.

Ekipler, 10 kişilik bir grubu define aramak amacıyla kazı yaparken yakaladı.

Mağarada yaklaşık 20 metre kazı yapıldığı tespit edilirken, kazıda kullanılan hilti, jeneratör ve kazma ele geçirildi. Gözaltına alınanlal sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.