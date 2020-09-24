Maduro'dan uluslararası topluma ABD yaptırımlarına karşı çıkma çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, ABD yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela'nın her alanda ABD'nin saldırılarına maruz kaldığını kaydeden Maduro, ABD'nin "dünya barışı için en ciddi tehdit" haline geldiğini belirtti.

ABD'nin Covid-19 pandemisi döneminde Venezuela, Küba, Nikaragua, Suriye ve İran gibi ülkelere yaptırımları artırdığını belirten Maduro, "ABD'nin tek taraflı cebri yaptırımlarının son bulmasını talep etmeliyiz" dedi.