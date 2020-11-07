Maduro'dan Biden'a tebrik

ABD yaptırımlarıyla boğuşan Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı yolladı.

Maduro sosyal medya hesabı üzerinden şunları dedi:

Amerikan halkını başkanlık seçimlerinden dolayı kutluyorum. Ayrıca, seçilmiş Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i zaferleri için tebrik ediyorum.

Kurtarıcı Simón Bolívar'ın Anavatanı Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri halkı ve hükümeti ile diyalog ve anlayışa her zaman hazır olacaktır.

Trump'ın Venezuela'ya başkan olarak atadığı Guaidó, Trump'ı tanımadı

ABD'nin Venezuela'ya karşı düzenlediği başarısız darbe girişiminin ardından Trump yönetimi tarafından Venezula Devlet Başkanı olarak atanan Juan Guaidó, Trump yerine Joe Biden'ı ABD Başkanı olarak tanımayı tercih etti. Guaidó, Biden'ın başkan olarak seçilmesinin resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşmesini takiben Biden'a bir tebrik mesajı yolladı.

Biden'dan Venezuela politikasını sürdürme sinyali

Seçim kampanyası sırasında Joe Biden, Juan Guaidó'nun "Venezuela'daki insani krize ve Maduro'nun insanlığa karşı suçlarına karşı sesini yükselttiğini" iddia ederek "Venezuela halkının yanında olma taahhüdümüzü tekrar teyit ediyorum. Bir Biden-Harris yönetimi, her zaman dünya çapında demokrasiyi ve insan haklarını savunacaktır." demişti.