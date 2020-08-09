Maduro: Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendirdik

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) ülkeden sınır dışı edilmesinin 15. yıldönümünde yaptığı açıklamada, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele taahhütünü yineledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maduro, "15 yıl önce bugün, Komutan Hugo Chavez, ülkenin en büyük uyuşturucu karteliyle (DEA) ilişiği kesmişti. O günden bu yana uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendirdik, ülkemizi mahsul ve uyuşturucu üretiminden kurtardık" dedi.

Maduro, son olarak, gelecek hafta Ulusal Uyuşturucu Karşıtı Denetim'in kurulması ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi daha kurumsal ve sivil-polis-askeri düzeye çıkarmak için adımlar atacağını belirtmişti.

Maduro, söz konusu kurumun, genel olarak Kolombiya'dan gelen uyuşturucuları ortadan kaldırma yönünde koordinasyonu ve stratejik mücadeleyi sağlayacağını kaydetti. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Kolombiya, dünya kokain üretiminin yüzde 70'inden sorumlu.

ABD hükümeti, Venezuela'nın Bolivarcı yönetimindeki üst düzey yekililerin ve Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığına dahil olmakla suçlarken, BM'nin Venezuela'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesini tanıması, ABD'nin iddialarını boşa düşürüyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin Haziran'da yayınladığı son raporda Venezuela, uyuşturucu maddelerine el koyma ve uyuşturucu laboratuvarlarını imha etmede dünya dördüncüsü konumunda.

Ulusal Uyuşturucu Karşıtı Komisyon'un (CONNAS) başkanı Jose Castillo, Bolivarcı Ulusal Muhafızların (GNB) Temmuz 2019'dan bu yana kokain üretimi için 70 laboratuvarın bulunduğu altı kamptan 51 bin 564 ton uyuşturucu ele geçirdiğini kaydetti.