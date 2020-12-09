Maduro: Seçim günü bana suikast düzenlenecekti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçim sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik suikast hazırlığı olduğunu açıkladı.

Maduro, yaptığı açıklamada "Oy kullandığım merkezi değiştirmek zorunda kaldım, çünkü Kolombiya istihbaratındaki güvenilir kaynaktan, bana karşı suikast hazırlığı olduğu yönünde bilgi geldi" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Maduro, suikast girişimine ilişkin Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi suçladı. Maduro, "Ivan Duque, Casa de Narino’dan (Kolombiya Devlet Başkanı’nın resmi rezidansı) seçim günü suikastımın planlamasına katıldı. Bu gerçek ve ben gerekli önlemleri aldım" diye konuştu.