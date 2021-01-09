Madrid'de son 50 yılın en büyük kar fırtınası: 4 ölü

İspanyol hükümeti, 50 yılın en kötü kar fırtınasının ülkeyi sarsması üzerine en az dört kişi öldükten sonra insanları evde kalmaya çağırdı.

Ülkenin meteoroloji dairesi Aemet'e göre Filomena Fırtınası Cuma günü İspanya'yı vurarak Madrid'de 1971'den beri görülmeyen kar yağışlarına yol açtı. Kar gece boyunca devam etti ve Cumartesi gününe kadar Madrid bölgesinin bazı kısımlarında 50 cm'ye ulaştı.

Cumartesi günü erken saatlerde Endülüs'ün Fuengirola kasabası yakınlarında arabaları taşmış bir nehir tarafından sürüklenen bir adam ve bir kadın boğuldu ve Madrid bölgesindeki Zarzalejo köyünde bir adam kara gömüldükten sonra öldü.

Acil servisler, Madrid'in Carabanchel semtinde Cumartesi günü evsiz bir adamın ölümünün, başlangıçta sanıldığı gibi soğuktan değil, kalp durmasından kaynaklandığını söyledi.

Beş İspanyol eyaleti Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel ve Zaragoza Cumartesi öğleden sonra kırmızı alarmda kaldı.

Madrid'deki Barajas havaalanı kapandığında, başkentin içindeki ve dışındaki tren seferleri iptal edildi ve acil servisler ve askeri kurtarma ekipleri mahsur kalan sürücüleri kurtarmak, ana yolları temizlemek için çalıştı.

Ulaştırma bakanı José Luis Ábalos Cumartesi öğleden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Durum ciddi ve görmezden gelemeyiz" dedi.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Madrid bölgesinde bin 500 kişinin kurtarıldığını, ancak İspanya genelinde 650 yolun fırtınalardan hala etkilendiğini söyledi.