Madrid’de OHAL ilan edildi

İspanya’da merkezi hükümet artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Madrid’de olağanüstü hal ilan etti.

Böylece Madrid ve çevresindeki 9 kentte 2 Ekim’den beri uygulanan ancak dünkü mahkeme kararıyla iptal edilen serbest dolaşım kısıtlamaları devam edecek.

İspanya’da sosyal demokrat merkezi hükümetin kararına Madrid’deki sağcı yerel yönetim karşı çıkıyor.

Madrid özerk hükümeti, vakaların düşmekte olduğunu ve OHAL kararının haksız olduğunu savunuyor. Madrid Sağlık Bakanı Enrique Ruiz Escudero halihazırdaki önlemlerin işe yaradığını ve merkezi hükümetin kararının Madridliler tarafından anlaşılmaz bulunduğunu savundu.

Geçen hafta Madrid ve diğer 9 kentte zaruri olmayan durumlarda serbest dolaşımın yasaklandığı karara yerel hükümetin itirazını değerlendiren mahkeme dün kararı iptal etmişti.

Bu adımın üzerine İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İspanyolların Pazartesi günkü ulusal tatili öncesinde Madrid özerk yönetim bölgesinde OHAL ilan etme kararı aldı.

Böylece Madrid'deki serbest dolaşım kısıtlaması mahkemenin iptali üzerine yarım günlük aradan sonra tekrar yürürlüğe girdi. Hükümetin kararı Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso’ya da iletildi.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı genelgeyle Madrid'de 2 Ekim'den beri bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması uygulanıyordu.

İspanya'daki son verilere göre Covid-19'da toplam vaka sayısı 848 bin 324'e çıkarken salgın nedeniyle 32 bin 688 kişi yaşamını yitirdi.

Madrid'de ise toplam vaka sayısı 258 bin 767, ölü sayısı da 9 bin 637 olarak açıklandı.