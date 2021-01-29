Madene karşı mücadele eden köylülere dava: 10 yaşındaki çocuğumuzu copla dövdüler

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Üçpınar, Çiğdem, Yeşilkent köylerinde yaşayanlar geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan maden arama çalışmalarını durdurmak için günlerce mücadele verdi. Şirketin çalışmaları nedeniyle uykularının kaçtığını söyleyen köylüler, süresiz doğa nöbetine başladı.

ANKA'dan Berkay Varol'un haberine göre, jandarma eşliğinde bölgeye gelen şirketin iş makinelerini dereden çıkarmak için engellenen, fındık bahçelerinden dolanarak bölgeye gelerek iş makinelerinin önüne geçen ve gözaltına alınıp bırakılan köylülere dava açıldı.

Şirket adına bölgede çalışma yürüten sondaj firmasının sorumlusu ve Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin şikayetleri üzerine gözaltına alınan 15 köylü hakkında "görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme, kanunlara uymamaya tahrik" suçlamalarından dava açıldığı öğrenildi.

'Arkadan ters kelepçe vurdular'

Üçpınar köyü sakinlerinden 55 yaşındaki Döndü Ordulu, tarımla geçimlerini sağladıklarını söyledi. Doğayı çocuklarına, gelecek nesillere miras bırakmak adına mücadele ettiğini belirten Ordulu, "Biz Bozdağı'na gittik, hiçbir şey yapmadık, sadece orada oturduk. Onlar bize cop, biber gazı sıktılar. Arkadan ters kelepçe vurdular. 'Tamam, bırakın, ben bir şey yapmadım' dediğim halde iki kadın benim üstüme çıktı. Üç erkek toplam beş kişi bir kişiye ters kelepçe vurur mu? Her şeyi doğadan alıyor, yiyoruz. Mağduruz, mağdur ettiler bizi. 10 yaşındaki çocuğumuzu copla dövdüler, biber gazı sıktılar. Mezardaki adam hancerlenir mi? Biz orada mezardaydık. Bizi sırtımızdan hancerlediler, ters kelepçe vurdular, biber gazı sıktılar. Bu insanlığa sığar mı?" dedi.

'Mahkemeden korkmuyoruz'

Üçpınar'da 400 evin bulunduğunu belirten 58 yaşındaki Cemal Çatal, fındık bahçlerini, tarım alanlarını, ormanlarını, sularını korumak için mücadele verdiklerini vurguladı. Doğaları için verdikleri mücadelede zararlı çıkanların kendileri olduğunu ifade eden Çatal, "Hiçbir şekilde zarar görmedikleri halde mağdur edebiyatı yaparak bizi mahkemeye verdiler. Versin, biz mahkemeden korkmuyoruz. Bizim haklı olduğumuzu Türkiye biliyor. Biz sadece yaşam alanlarımızı koruduk. Yarın geri gelirlerse aynı kararlılıkla biz köyümüzü yine koruyacağız, yine koruyacağız, yine koruyacağız" dedi.