Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakları için direnen Ermenekli maden işçilerinin kaçak yollarla kömür satışı yapan patronlarının kamyonlarını yakalatttığını duyurdu.

Paylaşımda, "Hatem ve Fehmi Özbey bu kez suçüstü yakalandı. Ermenek'li Madencilerin takibi ve Jandarmanın baskınıyla kaçak kömür taşıyan kamyonlar tespit edildi. El konuldu" denildi.