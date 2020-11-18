Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı

Hakları için mücadele eden Ermenekli maden işçileri, kaçak yollarla kömür satışı yapan patronlarının kamyonlarını yakalattı.

Haber Merkezi

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakları için direnen Ermenekli maden işçilerinin kaçak yollarla kömür satışı yapan patronlarının kamyonlarını yakalatttığını duyurdu.

Paylaşımda, "Hatem ve Fehmi Özbey bu kez suçüstü yakalandı. Ermenek'li Madencilerin takibi ve Jandarmanın baskınıyla kaçak kömür taşıyan kamyonlar tespit edildi. El konuldu" denildi.

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