Madenci direniyor: İlk kazanım haberi geldi

Ermenek ve Soma’da hakları ödenmeyen maden işçilerinin 12 Ekim’de Ankara’ya yürümek için başlattıkları mücadele sürerken ilk kazanım haberi Ermenek’ten geldi.

Ermenek’te Cenne Maden Ocağı’nda 8 ile 13 aylık maaşları ödenmeyen maden işçilerinin maaşları bugün yatırıldı. Bağımsız Maden İş Başkanı Tahir Çetin maaşları yatırılan işçilerin alacakları tazminat ve kesintilerin ödenmesi için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Soma’da işçiye barikat

Soma’da Uyar Madencilik tarafından tazminatları ödenmeyen işçilerin Ankara’ya yürümelerine engel olmak için önceki gün Manisa Valiliği yeni bir eylem yasağı kararı almıştı.

Dün akşam işçileri temsilen bir heyet Meclis’te AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’le görüştü.

Bağımsız Maden İş Başkanı Çetin, Zengin’in Uyar Madencilik mağduru 748 işçinin tazminatlarının bir hafta içinde ödenmesi için çözüm sözü verdiğini söyledi.

Çetin işçilerin bunun üzerine Manisa Kırkağaç Çamlığı’nda çadır kurarak bekleme kararı aldıklarını ifade etti.

Ancak görüşme sonrası açıklama yapmak isteyen işçiler Ankara Emniyeti tarafından engellendi.

Bugün de Manisa’da Kırkağaç Çamlığı’na işçilerin girişi jandarma tarafından kurulan barikatla engellendi. “Hiçbir yere gitmiyoruz, işçilere değil patronlara barikat” diyen işçilerin bölgedeki bekleyişleri sürüyor. İşçiler tüm Soma halkını bölgeye çağırıyor.