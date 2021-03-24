Maden ve santraller yetmedi: Çanakkale'de ekoturizm tehlikesi

TEMA vakfı çalışmasına göre toplam yüzey alanının yüzde 79’u gibi muazzam bir oranda madencilik faaliyetleri için ruhsatlanması planlanan Biga Yarımadası’ndaki doğa tahribatı başlıklarına bir yenisi eklendi. Bugünlerde hız kazanan ekoturizm projeleri “eko” etiketini kullanarak sürtünmesiz ortamda ve yerleşik çevre koruma mekanizmalarını bypass ederek iş alanı açmanın yeni adı olacak gözüküyor.

Ekoturizm niteliğinin somut ölçütlerle netleştirilmiş bir yasal tanımının olmadığı ülkemizde söz konusu statü devletin orman alanlarının turizm amaçlı kullanımından, standart mevzuatla sınırlandırılmamış yapılaşmaya kadar kolaylıklar sağlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020 tarihli Arazi Kullanımı Teması Veri Tanımlama Dokümanında “Ekoturizm Alanı, klasik konaklama şekilleri yerine, gelen müşterilere bir çiftlik evi veya köy evinde konaklama olanağı sunan, yerel yiyecek ve içecek gibi denemeyi istediği yerel tüketim maddelerini kullanma olanağı sağlayan, tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu, aile işletmeciliği anlayışı çerçevesinde işletilen en az beş odalı konaklama tesislerinin yer alabileceği alandır.” şeklinde tanımlanıyor. Bu tanımın yapılmakta olana ilgisizliği ve mevzuat/yasa diline uygunsuzluğu her noktada sırıtıyor. Mevcut mevzuata uygun çiftlik ya da köy evlerinin turistik faaliyete açılmasının şartlarını düzenlemek yerine bakir alanlara el koyarak ticari değer yaratma motivasyonu açıkça görünüyor.

Çanakkale İl Genel Meclisi Mart ayı faaliyetlerine ilişkin basın bülteninde Ayvacık’ın çeşitli köylerinde yer alan beş ekoturizm projesine onay verildiği görülüyor. Bu projelerin oylanması sırasında sağlam bir muhalefet söz konusu değil.

Uluslararası planda ekoturizm, “doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret” olarak tanımlanıyor. Çanakkale civarında 400 projenin ekoturizm yaftası ile il meclisinde ciddi muhalefet görmeden hayata geçirilmesi durumunda önümüzdeki yıllarda sosyo-ekonomik olarak fayda sağlayan “yerel halk” tanımına kimlerin girdiğini yaşayarak görme olanağı bulacağız. Çevreci gruplar, siyaseten yansımasını bulmayan kısıtlı bir çerçevede yerel ve yasal mücadelelerini sürdürüyorlar.