Maden şirketinden köylüye tehdit: 200 tane askeri yığarım buraya

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Ağıl köyü’nün Kızıltepe mevkiinde demir madeni arama çalışmalarına başlayan ve köylülerin direnişiyle karşılaşan Fimar Madencilik isimli şirketin yetkilisi, köylüleri "200 tane asker yığarım buraya" diyerek tehdit etti. Daha sonra asker köye geldi.

İlçedeki birçok köy derneği ve muhtar olayı yargıya taşıdı ancak maden şirketi faaliyetlerini sürdürdü.

Kemaliye halkının direnişini kırmak isteyen Fimar Madencilik şirketi, köylüleri “Buraya 200 tane asker yığarım” sözleriyle tehdit etti.

Olayı Kemaliye Dayanışması isimli bir Twitter hesabından paylaşan halk, “200 asker yığarım diye köylüyü tehdit eden madenci bu cesareti nereden alıyor? Ülkenin askerini artık kendi halkına tehdit unsuru olarak kullanan bu maden şirketine kim dur diyecek” sözleriyle isyan etti.

200 asker yığarım diye köylüyü tehdit eden madenci bu cesareti nereden alıyor?! Ülkemin askerini artık kendi halkına karşı tehdit unsuru olarak kullanan bu maden şirketine kim dur diyecek? @Kemaliyekymkmlg @KEMALIYEBEL @KEMAV @tcbestepe @TC_icisleri Ağıl köyü yalnız değildir. pic.twitter.com/Xvoa7mErNH — Kemaliye Dayanışması (@egindayanisma) September 9, 2020

Daha sonra attıkları bir başka tweette ise “Ve askeri yığar… Asker an itibariyle Ağıl Köyünde. Madenciler çalışmalara başladı” denildi.

Ağıl Köyü adlı hesaptan yapılan paylaşımdaki bir videoda da köylülerin bölgede yıllardır akan çeşmenin sadece 4 sondaj ile kurutulmasına tepkisi yer aldı.

Yapılan paylaşımda “Sadece 4 sondaj ile yıllardır akan canlıları besleyen çeşmeyi kuruttunuz. Yaptığınız bütün çalışmalar doğamıza hayatımıza zarar veriyor. Ellerinizi topraklarımızdan çekin” denildi.