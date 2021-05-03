Maden şirketi yağması: Köylülerin merası atık deposu yapıldı

Bilfer Madencilik’in Ayvalık- Karaayıt Köyü merasının bir bölümünü atık deposu olarak kullanma talebi, Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü’nde 9 Nisan 2021 tarihinde toplanan İl Mera Komisyonu tarafından reddedilmiş, mera alanın Karaayıt Köyü’nün kullanımında kalması uygun görülmüştü.

Ayvalık Tabiat Platformu'nun paylaştığı bilgilere göre, Bilfer Madencilik'in 26 Nisan’da Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yaptığı itiraz üzerine, İl Mera Komisyonu 29 Nisan’da 17 günlük tam kapanmanın ilk günü toplandı. 9 Nisan’da verdiği kararı, 21 gün sonra yok sayarak, Bilfer’in mera tahsis talebini kabul etti. 457 koyun, 405 keçi, 575 kuzunun yaşam alanı olan meranın yaklaşım 100 bin metrekaresi, devasa pasa yığınları ile örtülmek üzere Bilfer Madencilik'e verildi. Platform açıklamasında, "Böylece, 2008 yılından bu yana madenin yarattığı yıkımın canlı tanığı olan Karaayıt halkının “mera alanı” bir kez daha gasp edildi!" denildi.

'Komisyon tam kapanmanın ilk gününde toplandı'

Platformun açıklaması şöyle:

"Bilfer Madenciliğin, 'Karayıt köyü merası dışında uygun bir depolama alanı bulunmadığı' gerekçesiyle, 26 Nisan’da Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yaptığı itirazın hızla yürürlüğe sokulması, 3 gün sonra, hem de 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde komisyonun toplanması, #MeralarBizimdir diyerek mücadele eden köylüleri ve çevre gönüllülerini saf dışı bırakmış, 'mera komisyonun kararının değiştirilmesi' kamuoyundan kaçırılarak, sağlanmıştır.

Karaayıt ve Bulutçeşme köylerini temsilen toplantıya katılan İki Muhtar’ın ve Ziraat Odası başkanının ret oyu vermesi de mera alanın gasp edilmesini önleyememiştir. Bilfer Madencilik, 1950'lerden kalan ruhsat izniyle, ÇED muafiyetinden yararlanarak Madra Barajı dibindeki Ayazment Demir Madeni Ocağı’ndan çıkardığı cevheri işlemek üzere 2008 yılında Karaayıt köyü merasından 125 dönüm yer almış, demir zenginleştirme tesisini kurmuş, Karaayıt halkı ve Ayvalıklı yaşam savunucularının 1. ÇED iznini iptal ettirmelerine rağmen 2. ÇED iznini de alarak çalışmayı sürdürmüştü. Şimdi de köylünün keçisini, koyununu otlattığı meradan yeniden yer alarak atık deposu olarak kullanacak. Hem de 'Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz' diyen, 4342 sayılı Mera Kanununun 4. maddesine rağmen.

Bilfer Madencilik Mera Komisyonu’nun ilk kararına itiraz ederken Ayvalık Bilfer Düzenli Atık Depolama Tesisi için ÇED Olumlu kararı alındığını öne sürmüş. Oysaki bu ÇED izninin iptali için Balıkesir İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz dava devam etmektedir. Ayvalık Tabiat Platformu olarak süreci takip etmeye, yaşam alanımızı savunmaya, doğanın talanına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Karaayıt köylüsü yalnız değildir."