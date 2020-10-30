'Maden şirketi patronlarına bir şey yapılamıyor değil, yapılmıyor'

Soma ve Ermenek'ten Ankara'ya yürümeleri engellenen madencilerin kıdem tazminatlarını almak için yürüttükleri mücadele ülkenin gündeminde.

Zaten madencilerin gündem olmadığı pek bir aralık da yok, ya ölümlerle, ya eylemlerle, ya yürüyüş ve kazalarla bu tehlikeli sektörün emekçileri illa ki dikkat çekiyorlar.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi'nin eski başkanı ve Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Erdoğan Kaymakçı'ya bunun nedenini sorduk: Neden bu sektör normalleşmiyor ve sorunlarıyla, sıkıntılarıyla hep gündemde kalmaya devam ediyor?

Sizce kömür madenciliği, çalışma koşulları neden bu kadar tartışılıyor Türkiye'de? Ve sorunlar neden bir türlü çözülemiyor?

Madencilik sektörü dünyadaki ağır ve tehlikeli iş kollarından birisidir. Hele bir de yer altı kömür madenciliğinden bahsediliyorsa bu öncelik ilk sırayı almaktadır. Doğal olarak da yerin yüzlerce metre altında sınırlı bir ortamda çalışma koşulları da zorlaşmaktadır. Soruda da dile getirildiği gibi son yıllardaki kaza istatistikleri incelendiğinde, özellikle madencilik sektöründe iş kazalarının belirgin bir şekilde artarak devam ettiği görülmektedir. Ve ülkemiz iş kazaları açısından Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. Madencilik, doğası gereği içerdiği riskler nedeni ile “özellik” arz eden, bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren en riskli iş koludur. Ülkemizdeki madencilik kamu kurum ve kuruluşlarının bu bilgi ve deneyime ulaşması uzun yıllar gerektirmiştir. Ancak, 80‘li yılların başından itibaren uygulanan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans gibi emeği dışlayan uygulamalar ülke madenciliğini küçültmüş; madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Bu birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine, üretimin teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, buna ek olarak denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması kazaları beraberinde getirmektedir.

Madencilik sektöründe yaşanan sorunların çözülmesi de “bakış açısının” değişmesinde yatıyor. Bakış açısı eğer emek eksenli değil, sermaye penceresine odaklı onu koruyan bir bakış açısıysa sorunları çözmek mümkün değildir. Şu anda ülkemizde yaşanan da tam olarak budur. Uzun yıllardan beri hele 2000’li yıllardan sonra mevcut hükümet uygulamalarında tabi ki sadece madencilik değil tüm sektörlere bu gözle bakıldığından sorunlar artarak sürmekte, çözümü yolunda adımlar atılmamaktadır. İktidar mensuplarının elleri bir türlü emekten, emekçiden yana politikalar uygulamaya gitmemekte, göz boyama kabilinden kısmi yasal düzenlemeler yapılmaktaysa da soruna çözüm olmamaktadır.

Röportaj için hazırlanırken Anadolu Ajansı'nda belli aralıklarla rödovans övücü haberler çıktığını fark ettim. Hatta başlıkları bile neredeyse aynı:

'Kara elmas'ı gün yüzüne çıkaran kömür firmaları TTK'ye de kazandırıyor (28.04.2020)

'Kara elmas'ı gün yüzüne çıkaran firmalar, Kovid-19 sürecinde de kazandırdı (23.10.2020)

Aynı haberlerdeki şu ifadeler sanıyorum kömür madenciliğini konuşmaya başlamak için doğru nokta:

"Geniş ve verimli kömür rezervi bulunan, daha derin kotlarda üretim yapan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kurum için ekonomik değeri daha az olan, atıl durumdaki maden sahalarından gelir elde etmenin yanı sıra ruhsatsız maden ocaklarında kanuna aykırı şekilde kömür çıkartılmasının önüne geçmek amacıyla özel sektör firmalarına kiralama yöntemiyle işletme izni veriyor."

Yani devlet verimsiz olduğu için buralardan çekilip özel sektöre bırakmış durumda. Peki, özel sektör buralardan kâr etmenin yolunu nasıl buluyor? Türkiye'nin gündemin eksilmeyen maden kazalarının nedeni burada olabilir mi?

Çok haklısınız. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (bir anlamda Devletin) verimsiz ve ekonomik olarak işletilmesinin zor olduğu gerekçesiyle yüzeye yakın sahalardan çekilmesi ve buraların özel sektöre bırakılmış olması bir çelişki aslında. Madem verimsiz, maden ekonomik değil özel sektör nasıl gelir elde ediyor bu faaliyetlerden? Sorulması gereken soru budur. Ve bu sorunun cevabı da biraz önce değinmeye çalıştığım “Bakış Açısı”nda yatmaktadır. Nasıl kazanacak özel sektör? Tabi ki emek sömürüsüyle, üretim zorlamasıyla vs. Eşyanın tabiatı gereği özel sektörün bakışı bu minvalde olacaktır. Ve bu da iş kazaları (!) olarak karşımıza çıkacaktır. Soma’da, Ermenek’te ve diğer yerlerde olduğu gibi.

Dünyadaki linyit üretimi yüzde 90'a yakın oranda açık madenlerden yapılıyor. Çünkü yeraltı hem verimsiz hem de tehlikeli. Türkiye'de de kamunun işlettikleri genelde açık madenler. Ancak devlet Türkiye'de "Sonsuz alım garantisi"yle maden işletmecilerini tehlikeli olan bu sahada üretime teşvik ediyor. Bunu neden yapıyor? Türkiye'nin enerji ihtiyacında kömür önemli bir maden mi hala?

Önce bir düzeltme yapılması gerekiyor. Madencilik hem açık (yeryüzünden) hem de yeraltı olmak üzere genelde 2 yöntemle faaliyetlerini sürdürmektedir. Açık ocak madenciliğinde yeraltı üretimiyle ortaya çıkan sorunlar yaşanmaz, ancak sahanın çok derinleşmesi halinde yeraltı üretim yöntemiyle faaliyetin sürdürülmesi kaçınılmaz hale gelir/gelebilir. Madencilik sektöründe sonsuz kömür alım garantisi ise mevcut iktidarın tercihi, dünya görüşü, tam anlamıyla sermayeye hizmet. Tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi. Yolcu garantili yapılan köprüler, hasta (müşteri) garantili yapılan hastaneler gibi. Emeğiyle geçinen geniş halk kesimlerinin derdiyle dertlenmiyor iktidar, taleplerini dinlemiyor, direniş söz konusu olduğunda hemen yasaklar, hemen gözaltına alınmalar.

Sorunuzun ikinci kısmı için şunu söyleyebiliriz. Sadece ülkemizin değil dünyanın da enerji ihtiyacının giderilmesinde kömür önemini korumaktadır. Enerjiye olan ihtiyaç tüm ülkeler için söz konusudur. Enerji ihtiyacının giderilmesinde dışarıya bağımlı olduğumuz kaynaklar yerine, çevreyi ve doğayı koruyucu önlemlerin alınması koşuluyla kendi kaynaklarımıza yönelmek akılcı bir davranış olacaktır.

Ülkede Soma gibi bir facia yaşandı, bunun yanında madenlerden ölüm haberleri eksik olmayan bir ülkeyiz zaten, ancak şirket patronlarına bir şey yapılamıyor, şirketler üretimlerine aynen devam ediyorlar. Buradaki ekonomik model ve çıkar ağını anlatır mısınız biraz?

Zonguldak bir maden/madenci kentidir. 1800’lü yılların ortalarında başlayan kömür üretimi bugün de devam etmektedir. Ülkemizin tek taşkömürü havzası olup demir-çelik üretimi için kullanılan önemli bir kaynaktır. 1988-89 yılından itibaren yüzeye yakın olan bölgelerde başlayan ve 2004 yılında maden kanununda yapılan düzenlemelerle, TTK’nun imtiyaz sahibi olduğu alanlarda, özel sektörün madencilik faaliyetinde bulunmasının önü açılmıştır! Bugün de bölgede irili ufaklı 20-25 kadar işletmeci bulunmaktadır. İşsizliğin had safhada olduğu bölgede önemli bir istihdam kapısı durumundadırlar.

Şirket patronlarına bir şey yapılamıyor değil, yapılmıyor.

Bu sektördeki sorunların çözümü için atılması gereken öncelikli adımlar nelerdir? Türkiye'nin kömür madenciliği politikası ne olmalıdır?

Ülkemizde sadece madencilik değil tüm sektörlerde akıl almaz sorunlar yaşanmaktadır. Öncelikle insanı ve emeğini öne koyan bir bakışla mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Şu anda sadece kazalarla anılan bir sektör halinde olan madenciliğin, ülkemizin kalkınması açısından lokomotif sektör konumunda olacağı unutulmamalı, güvenli ve sağlıklı iş ortamlarının oluşturulması sağlanmalıdır. Ancak ülkemizde var olan tek kişiye dayalı bir yönetim biçimiyle söze konu sorunların çözümü mümkün değildir.