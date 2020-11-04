Maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletme Müdürlüğüne ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Yerin 260 metre altında tavanın bir anda çöktüğünü fark eden maden işçileri, ocak içindeki boşluğa kaçarak kurtuldu. Göçük sırasında işçilerden Samet Uslucuk ve Ali Köroğlu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Uslucuk ve Köroğlu, müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.