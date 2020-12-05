Maden ocağı sahibinden köylülere: Cahil insanlar

Nevşehir Hacıbektaş'a bağlı Karaburç ve Karaburna köylerine maden ocağı kurulmak için bir şirkete Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılında 'halkı bilgilendirme toplantısı' yapılmadan ÇED gerekli değildir raporu verildi. Köylüler ise Karaburç Kalesi'nin Birinci Dereceden Arkeolojik SİT Alanı olduğunu belirterek maden ocağına karşı yürütmeyi durdurma ve projenin iptali istemiyle Kayseri 1.Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, dava sürerken, bilirkişi heyeti bölgede dün inceleme yaptı. Heyeti incelemesi sırasında bölgeye maden ocağının sahibi Halit Eken de geldi. Eken, bilirkişi heyetine köylülelerle ilgili "Köylüyü gaflete, gaza getiriyorlar. Cahil insanlar" sözleri üzerine gerginlik yaşandı. Köylülerin avukatı, Eken'in köylüler için kullandığı sözlerin tahrik edici olduğunu söylerken köylüler de Eken'e tepki gösterdi.

Köylüler maden ocağına karşı oluşturduğu Karaburç Köyü Doğayı Koruma ve Geliştirme Platform'u yaptığı yazılı açıklama ile Eken'i kınayarak, köylülerden özür dilemeye davet etti.