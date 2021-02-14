Maden Mühendisi Canan Tosun, patronu Fatih Uygun tarafından darp edildi

Balıkesir'de Marmara Adası’nda bir mermer ocağında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun, patronu tarafından ağır bir şekilde darp edildi.

Terzi Mermer'deki patronu Fatih Uygun'la önceki gün tartışan Tosun, ertesi gün Uygun'un kendisini bir odaya kilitlediğini ve yüzüne vurmaya başladığını aktardı. Konuyla ilgili video yayınlayan Tosun, patron Uygun'un kendisini darp ederken hakaretler ve tehditler savurduğunu belirten Tosun, araya Uygun'un dayısının girmesiyla oradan kaçabildiğini söyledi.

Uygun'un daha sonra kendisinin üzerinde üzerine araba sürdüğünü ve bıçakla kovalağıdı Maden Mühendisi Canan Tosun'un kolu alçıya alındı.

Savcılığa çıkartılan patron Uygun serbest bırakıldı.

Canan Tosun tarafından olay hakkında suç duyurusunda bulunuldu.