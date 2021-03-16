Maden kıyımı: Eskişehir'de en az 36 bin ağaç kesilecek!

Eskişehir maden şirketlerinin tehdidi altında. Beylikova, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerindeki ocakların ardından şimdi Bozüyük'teki mevcut maden sahası genişletiliyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Eskişehir-Bilecik polimetal aramaları kapsamında Bozüyük Muratdere mahallesinde bakır ve molibden maden sahası kapsamında 36 bin ağaç kesilecek.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği'nin (ESCEVDER) paylaştığı bilgilere göre, maden ocağı alanı Muratdere köyündeki yerleşime 576, köy merkezine 900 metre. Flatasyon tesisi Erikli köyüne 980 metre uzaklıkta bulunuyor. Pasa döküm sahası ise Ormangözle köyüne 690 metre olup bu maden sahası 234,92 hektar büyüklüğünde. Bu alanın 175 hektarı yani büyük bölümü orman, 24 hektarı şahıs arazisi, 33 hektarı da mera alanı.

soL'a konuşan ESCEVDER Başkanı Sadık Yurtman, bölgede altın araması da yapılacağını kamuoyunda tepki çektiği için saklandığını söyledi.

'11 yıl sürecek bir maden araması'

Yurtman, 36 bin ağaç kesileceği bilgisinin de eksik olduğunu, bölgede bu sayının 4-5 katı kesim yapılacağını düşündüklerini dile getirdi. Yurtman şöyle konuştu:

"Daha önce küçük bir maden sahası vardı, genişletme gündeme geldi. 11 yıl sürecek bir maden araması. Bakır, molibden ve altın aranacak ama ÇED'de falan tepkiler nedeniyle altın geçmiyor. Toplam 234 hektarlık alanı kapsıyor. 175 hektarı orman, 33 mera alanı. Bu orman alanı epey büyük bir alan.

Maden araması 2009'dan beri sürüyor aslında. O dönemde 'ÇED Gerekli değildir' denilmişti. İtirazlar sonucu ÇED alındı. 36 bin deniyor ama en az 4-5 katı kesilecek. Muratdere isimli şirket yürütüyor yalnız devamlı el değiştiriyor veya taşeron kullanıyor. Açık ocak üretimi senede 2 milyon ton. Bu kadar toprak başka yere nakledilmiş olacak dolayısıyla. Bozüyük Belediyesi de konuyla ilgili daha önce itiraz yaptı."

Dernek ayrıca bölgede yaşayanları 18 Mart Perşembe saat 11.00'de Bozüyük - Muratdere köy konağında yapılacak toplantıya çağırdı.