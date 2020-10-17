Maden işletmesi müdürü öldürüldü

Manisa’nın Soma ilçesinde Turgutalp Mahallesi’nde dün saat 19.30 sıralarında, özel bir madenin işletme müdürü olan Tuncay Çelik ile iş başvurusu yaptığı iddia edilen Gökhan A. arasında tartışma çıktı.

DHA'daki habere göre, Gökhan A. yanında bulunan bıçakla 43 yaşındaki Çelik’i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki Gökhan A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçinin darp edildiği iddiası

soL'un edindiği bilgiye göre, Çelik'in ölümüyle ilgili Soma'da başka iddialar da konuşuluyor. Gökhan A.'nın sözkonusu madende daha önce de çalıştığı, telefonda Çelik'le tartıştığı söyleniyor.

Tuncay Çelik'in Gökhan A. ile tartıştıktan sonra işyerine getirttiği ve Gökhan A.'nın darp edildiği de konuşuluyor.