Maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne engel: Soma'da işçilerden mezarlığa çağrı

Manisa Soma’da Uyar Madencilik’te tazminatları ödenmeyen maden işçilerinin Ankara’ya yürüyüşü bugün valilik tarafından engellendi.

Konya Ermenek'te de aylardır ücretleri ödenmeyen Cenne maden işçilerinin Ankara'ya yürümesine engel olan jandarma işçilerin ocak alanından çıkmasına izin vermiyor.

Soma'da maden işçileri 301 maden işçisinin mezarının bulunduğu Soma Mezarlığı'nda bekleyişlerini sürdürüyor. Bağımsız Maden-İş Sendikası işçilerin Valilik ile görüşen heyetin gelmesini beklemek üzere mezarlıkta olduğunu ve işçilerin tüm Soma halkını mezarlığa desteğe beklediğini duyurdu.

Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Görüşmenin detaylarını öğrenmek, Direniş eylem planımızı birlikte saptamak için tüm Uyar Maden işçilerini ve Soma halkını mezarlığa mutlaka bekliyoruz” denildi.

Manisa Valisinin daveti üzerine görüşmeye giden Heyetimiz dönüş yolundalar.



Görüşmenin detaylarını öğrenmek, Direniş eylem planımızı birlikte saptamak için tüm Uyar Maden işçilerini ve Soma halkını mezarlığa mutlaka bekliyoruz.#MadenciyleYürü#MadencilerAnkarayaYürüyor pic.twitter.com/PZ8XXaF24U — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 12, 2020

Ermenek'te bir işçi ambulansta alıkonuldu

Öte yandan Konya Ermenek’te de Cenne Maden işçilerinin Ankara’ya yürüyüşü engellendi. Jandarma Cenne Maden Ocağındaki işçilerin ve ailelerinin giriş çıkışlarına izin vermiyor. Ocakta görüntü alınmasına da engel olan jandarma, görüntü alan Mesut Öner adlı işçiyi ambulans içerisinde "önleme gözaltısı" adı altında alıkoydu. Öner’in herhangi bir işlem yapılmadan hâlâ ambulansta tutulduğu öğrenildi.