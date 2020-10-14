Maden işçilerine ilişkin önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Soma’da 8 yıldır tazminatları ve Ermenek’te 1 yıldır maaşları ödenmeyen maden işçilerinin Ankara’ya yapmak istedikleri yürüyüş engellenirken, Meclis’te verilen araştırma önergesi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP’nin madencilerin sorunlarının araştırılması ve çözüm için gerekli önlemlerin alınması için verdiği Meclis Araştırma Önergesi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Teklifin reddedilmesi üzerine Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, “AKP yine patrona kıyak, işçiye dayak yolunu seçti” dedi.

Ünver kürsüye Karaman’da 2014 yılında 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasında ölen oğlunun cenazesinde giydiği yırtık lastik ayakkabıyla ülke gündemine oturan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüsten yaşamını yitiren Recep Gökçe'nin fotoğrafıyla çıktı.

Ünver şunları söyledi:

“Karaman’ın Ermenek ilçesinde patron tarafından mağdur edilen madencilerin 1 yıldır hak mücadelesi veriyor. Fakat haklarını almak bir yana, işveren tarafından ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandıkları’ gerekçesi ile işten çıkarıldı. İşçi çıkarma yasağının olduğu pandemi sürecinde işçileri işten atan işveren hem kanunu tanımamıştır hem de feshe gösterdiği gerekçeyle toplumun vicdanını sızlatmıştır.

Seslerinin Ankara’nın sağırlarına duyurabilmek için Soma’dan ve Ermenek’ten Ankara’ya doğru yürümek istediler. Ama iktidar yine korktu ve yine yolları kapattı. Aylardır emekçinin feryadını duymayan iktidar yüzlerce jandarmayı Ermenek'te Cenne kömür havzasına yığdı. Madenci kardeşlerimize ve ailelerine copla, biber gazıyla müdahale ettiler, yaralananlar oldu. Emekçiye yapılan bu muameleyi kınıyorum.

Tüm iktidar yetkilileri işçinin, emekçinin bu feryadına kulak tıkamış durumda. Güya hepimiz aynı ülkenin eşit yurttaşıyız ama kimisi sarayına günlük 10 milyon lira harcarken kimisi de cebinde ekmek parası olmadığı için evine utanarak gidiyor. Aslında utanması gereken evine ekmek götüremeyen, çocuğunun istediğini alamayan emekçi kardeşim değil ülkeyi yönetenlerdir.”