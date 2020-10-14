Maden işçilerine ilişkin önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Soma’da 8 yıldır tazminatları ve Ermenek’te 1 yıldır maaşları ödenmeyen maden işçilerinin Ankara’ya yapmak istedikleri yürüyüş engellenirken, Meclis’te verilen araştırma önergesi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
CHP’nin madencilerin sorunlarının araştırılması ve çözüm için gerekli önlemlerin alınması için verdiği Meclis Araştırma Önergesi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.
Teklifin reddedilmesi üzerine Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, “AKP yine patrona kıyak, işçiye dayak yolunu seçti” dedi.
Ünver kürsüye Karaman’da 2014 yılında 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasında ölen oğlunun cenazesinde giydiği yırtık lastik ayakkabıyla ülke gündemine oturan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüsten yaşamını yitiren Recep Gökçe'nin fotoğrafıyla çıktı.
Ünver şunları söyledi: