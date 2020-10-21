Maden işçilerinden valiye yanıt: Korkmuyoruz, yürüyeceğiz

Manisa Valiliği Soma Uyar Madencilik’in tazminatlarını ödemediği işçilerin Ankara’ya yürüyüşlerini engellemek amacıyla yeni bir yasak kararı aldı. Buna göre Manisa’da 4 Kasım'a kadar “zincir yaparak yürümek” de yasaklandı.

Yasak üstüne yasak

Maden işçilerinin ödenmeyen tazminat ve ücretleri için 12 Ekim’de başlatacakları yürüyüş öncesinde ilde eylem yasağı kararı alan valilik, yasağın süresinin dolmasının ardından yeni bir yasak kararı aldı.

Manisa Valiliği 20 Ekim günü aldığı kararla 21 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında ilde “her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünü, açlık grevini, toplu halde protesto eylemini, zincir yapma ve zincir yaparak yürümeyi, çelenk koymayı, stant açmayı, çadır kurmayı ve anma toplantısı yapma vb.” eylem ve etkinlikleri yasakladı.

'Öyle mi vali bey! Korkmuyoruz'

Bağımsız Maden İş Sendikası, Manisa Valiliği ile yapılan ilk görüşmede işçilere yasak bitimi olan 20 Ekim tarihini bekleyip yürüyebileceklerinin söylendiğini hatırlatarak “Yeni yasakla bunun doğru olmadığı ortaya çıktı” açıklamasını yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada “Valilik eylemimize bakmış, kaldırımdan örneğin 10 yurttaşın arka arkaya yürümesine zincir yaparak yürüme demiş ve yasaklamış” denildi.

Bağımsız Maden İş Sendikası valilik kararına “Korkmuyoruz, Yürüyeceğiz” diye yanıt verdi.

Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Zincir Yaparak Yürümek Yasak Öyle Mi Vali Bey! KORKMUYORUZ!

Somut bir çözüm zemini, takvimi oluşmadığı her durumda sadece 748 madencinin hakkının gasp edilmesine, patronun kollanmasına hizmet eden bu yasağı tanımayacağız. YÜRÜYECEĞİZ!!!" denildi.