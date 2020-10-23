Maden işçileri: Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz

Karaman’ın Ermenek ilçesinde aynı patrona ait Cenne 1 Nolu Maden Ocağı ve Seba Madencilik’te işçilerin bir yılı aşkın süredir ödenmeyen ücretlerini almak için başlattıkları direniş 54. gününde sürüyor.

19 Ekim tarihinde patronla görüşen kaymakam ve belediye başkanı bu akşama kadar sorun çözüleceğine dair işçilere söz vermişti. Ancak sadece 15-20 civarında işçinin maaşını ödeyen patron diğer işçilerin maaşlarını, kıdem tazminatlarını ve BES kesintilerini ödemedi.

İşçiler geceyi Güneyyurt'ta geçirecek

Bugün Ermenek ilçesi Güneyyurt kasabasında eylem yapan işçiler Bağımsız Maden İş sendikası öncülüğünde aldıkları kararla Pazartesi akşam saat 17.00'ye kadar karar çıkmazsa ne pahasına olursa olsun Ankara yürüyüşünü başlatacaklarını açıkladılar.

Güneyyurt kent meydanında bulunan parkta pazartesi saat 17.00'ye kadar bekleyeceklerini, eğer sorun çözülmezse Cenne 1 nolu maden ocağına geri dönmeyeceklerini belirten işçiler, Güneyyurt'tan Ankara yürüyüşünü başlatacaklarını dile getirdiler.

Güneyyurt'taki kolluk gücü olan jandarma ise kent meydanında bulunan maden işçilerinin çadır kurmasına izin vermedi. İşçiler parktaki direnişlerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili konuştuğumuz Bağımsız Maden İş Başkanı Tahir Çetin işçilerin talebinin sadece maaş ve tazminat alacaklarının ödenmesi olmadığını, madenlerin iş sağlığı ve iş güvenliği koşulları sağlanarak açılması olduğunu dile getirdi. Çetin işçilerin bu taleplerle mücadele etmeye kararlı olduklarını söyledi. Çetin'in verdiği bilgiye göre Ermenek'te hâlâ yaklaşık 50 işçinin maaşları ödenmedi.