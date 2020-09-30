Maden işçileri Ankara'ya yürüyecek

Manisa'nın Soma ilçesinde Uyar Madencilik işçileri, 8 yıldır tazminatlarının ödenmediğini, ödemelerin yapılmaması durumunda 12 Ekim'de Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını açıkladı.

Soma'da Hükümet Konağı'nın önünde bir araya gelen Bağımsız Maden İş ve "Tazminat ve Emeklilik Hakları Ödenmeyen Uyar Madencilik İşçileri" tarafından yapılan basın açıklamasında "Geventepe, Atabacası, Işıklar Rödavans, Uyar İşçisi kölevans mı? İşçileri ayırma, patronları kollama" yazılı pankart açıldı.

Ermenek'ten de yürüyüş başlatılacak

Burada açıklama yapan Bağımsız Maden İş Örgütlenme Sekreteri Başaran Aksu "Soruna yönelik bir çözüm oluşmazsa 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 12.00'de burada toplanıyor ve Ankara yürüyüşüne başlıyoruz. Biz Soma’dan yola çıkınca Ermenek’te yıllardır Özbey ve Uyar ailelerine ait şirketlerce tazminat ve ücret alacakları gasp edilmiş maden işçileri de Konya-Ankara istikametine doğru yürümeye başlayacaklar" dedi.

Katliamlardan sonra işten atılan işçiler

5 Ekim 2019 tarihinde Soma’da tazminat mağduru 3 bin 500 maden işçisinin hakları için yola çıktıklarını belirten Aksu, rödovanslı sahalarda çalıştırılıp işten atılıp, iş kazası geçirip tazminatları ödenmeyen maden işçilerinin tazminatlarının ödenmesi için çabalarını devam ettirdiklerini söyledi.

Aksu "Eksik de olsa ilk defa TBMM’den işçilerin yararına bir yasa çıkarttırdık. Biliyoruz ki bu yasa mevcut haliyle eksik ve çok sayıda madenci kardeşlerimizin sorununu çözüyor ama ya diğerleri; Uyar mağdurları, Ermenek mağdurları ve diğer rödovanslı ve şahıs ruhsatlı maden ocakları da mağdur edilmiş madenciler ne olacak? Kimler var bu patronların arkasında?" dedi.

Yasanın kapsamının genişletilmesi için AYM'ye başvuru

Meclisten geçen yasanın sadece Soma Kömürleri A.Ş’nin rödovanslı işyerlerini kapsadığını belirten Aksu "Şimdi yapılması gereken kaldığımız yerden tüm haklarını alamayan madencilerin ortak mücadelesini örgütlemek, açığa çıkartmak, fiili ve meşru mücadelemize devam etmektir" dedi.

Yasanın tüm çabalarına rağmen Uyar’sız çıktığını kaydeden Aksu "Ama bitmedi, Uyar işçilerinin gerçek mücadelesi daha yeni başlıyor. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Bu mücadeleyle mutlaka kazanağız. Ve en sonunda Uyar işçilerini bugüne kadar kandıranlar, oyalayanlar, kumpas kuranlar hesap verecekler" dedi.

Öncelikli olarak yapılması gerekenin mağdur edilmiş tüm maden işçilerinin tazminat ödemelerinin ayrım yapılmadan, gerekirse yasal düzenlemeler yapılarak, gerekirse bir kararname ile ödenerek sorunun çözüme kavuşturulması olduğunu belirten Aksu, yasanın kapsamının genişletilmesi için de Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğunu kaydetti.

Sorunu çözecek asıl gücün maden işçilerinin ortak iradesi ve ortak mücadelesi olduğunu belirten Aksu şöyle konuştu:

"İşte bu nedenle eğer yaşanmakta olan ayrımcılık, ötekileştirme ve soruna yönelik bir çözüm oluşmazsa 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 12.00'de burada toplanıyor ve Ankara yürüyüşüne başlıyoruz. Biz Soma’dan yola çıkınca Ermenek’te yıllardır Özbey ve Uyar ailelerine ait şirketlerce tazminat ve ücret alacakları gasp edilmiş maden işçileri de Konya-Ankara istikametine doğru yürümeye başlayacaklar."