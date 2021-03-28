Madde kullanmaktan gözaltına alınan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'ndan açıklama

Lüks arabada uyarıcı madde kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıkan ve bugün ikinci kez gözaltına alınan AKP Genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu sosyal medya hesabından ailesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Ayvatoğlu'nun Erdoğan ve Soylu ile çekilmiş fotoğraflarına açıklama getirmeye çalışması ve şu ifadeleri dikkat çekti:

"Ticaret yapıyor olmama rağmen Ak Parti Genel Merkezde bir işim olursa siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesi ile orada işe girmek için bütün koşulları zorladım."

Açıklama şöyle: