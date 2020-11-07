Madalyası enkazda kaldı, çadırda antrenmanları bekliyor

İzmir depreminde 114 kişi yaşamını yitirdi. 7 kişinin yaşamını yitirdiği Barış Sitesi’nde çok sayıda kişi evsiz kaldı. Bunlardan biri de Acar ailesi.

C Blok’ta 5. katta yaşayan Acar ailesi, deprem sırasında evdeydi. Emekli Aynur Acar ve kızı Yağmur Acar’ı çöken binadan, tesadüfen yoldan geçen ve afiş asan bir çalışan balkona merdiven dayayarak kurtarmış.

Bayraklı’da Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde okuyan ve lise ikinci sınıfa geçen Yağmur Acar 5 yaşından beri sporla uğraşıyor. Jimnastik yaparak spora başlayan Yağmur, 6 buçuk yaşında da atletizme yöneldi.

Türkiye üçüncülüğü olan ve bölge birincilikleri de bulunan Yağmur ve ailesi, binanın ağır hasar almasının ardından 1 haftadır Bülent Kıyanç Parkı’ndaki çadırlarda kalıyor. Yağmur’un üçüncülük madalyası da enkazda kalmış.

1 haftadır antrenmanlarına devam edemeyen Yağmur, hocasının desteğiyle hafta başında çalışmalara başlamayı umuyor. Yağmur çalışmalarına devam etmek ve Şubat ayında yapılacak yarışmalara hazırlanmak istiyor.

Barış Sitesi’nden kurtulan depremzedelerin bugünden itibaren bir araya toplanarak Şehit Piyade Asteğmen Bilal Çakırcalı Parkı’na taşınması planlanıyor. Acar ailesi bundan sonraki sürece ilişkin ise kendilerine bilgi verilmediğini söyledi. Kulaktan dolma bilgiler edindiklerini, haberleri de takip edemediklerini söyleyen anne Aynur Acar, yetkililerin detaylı bilgi vermediğini belirtti.