Madagaskar'da dinazorların atası olduğu düşünülen minyatür bir dinazor bulundu

Madagaskar'da bilim insanlarının araştırmaları, 237 milyon yıl önce yaşayan böcek yiyen bir sürüngenin dinazorların atası olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre, bu sürüngen dünyayı uzun süre hakimiyetleri altına alan dev dinozorların minyatür bir atası.

Ulusal Bilimler Akademi Bildirilerinde yayınlanan araştırmanın baş yazarı olan Kuzey Karolina Doğal Bilimler Müzesi'nden Paleontolog Christian Kammerer, “Vücut ebatının istatistiki analizine dayanarak, dinozor ve pterozorların minyatür bir atadan evrildiğini ileri sürüyoruz" ifadesini kullandı.

Kongonafo isimli sürüngenin kalçadan 10 cm yüksekliğinde olduğunu belirten bilim insanları, sürüngenin 237 milyon yıl önce Triyasik dönemde Madagaskar'ın güneybatısındaki taşkınyatağı bölgesinde yaşadıklarını söylüyor.

Araştırmalar, küçük böcek katili anlamına gelen Kongonafon'un böcekler ve diğer küçük omurgasızlarla beslendiğini gösteriyor.

Kongonafonun, evrimsel kökeni dinozor ve büyük uçan sürüngen pterozorlara çıkan Ornitodira adlı bir gruba ait olduğu belirtiliyor.