Macron'la temas eden Avrupalı liderler karantinaya giriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisiyle son günlerde görüşme gerçekleştiren Avrupalı liderlerin tedbir almaya başladığı kaydedildi.

Macron, geçtiğimiz hafta diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleriyle Brüksel'de zirveye katılmıştı. Zirveye, 2 ülke hariç tüm liderler katılmıştı.

Macron, zirvenin ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Başkanı Angel Gurria'yla pazartesi günü öğle yemeği yerken, çarşamba günü Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yla görüşme gerçekleştirmişti.

Macron'un testinin pozitif çıkmasının ardından açıklama yapan Portekiz Başbakanlığı, Costa'nın evinde karantinaya girdiğini ve test sonuçlarını beklediğini kaydetti. Costa'nın herhangi bir semptom göstermediği bildirildi.

İspanya Başbakanlığı da, Sanchez'in 24 Aralık'a kadar karantinaya gireceğini açıkladı.

Bir AB sözcüsüyse, Michel'in önlem olarak eve kapanacağını aktardı.

Fransa Başbakanı da karantinaya giriyor

Macron, çarşamba günü kabine toplantısına da katılmıştı. Fransa Başbakanı Jean Castex'in, son günlerde Macron'la temas ettiği gerekçesiyle karantinaya gireceği belirtildi.