Macron’dan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Paris’teki görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.

Macron “Doğu Akdeniz'deki kışkırtmaları yanıtsız bırakmak ve bölgenin güvenliğini başta Türkiye olmak üzere başka aktörlerin eline bırakmanın AB için ciddi bir hata olacağı”nı söyledi.

Macron “Avrupa’nın böyle bir seçeneği yok ve bu Fransa’nın izin vereceği bir şey değil” dedi.

“Türkiye tarafından egemenliklerinin ihlali karşısında Kıbrıs ve Yunanistan’ı tamamen desteklediğini” söyleyen Macron, “AB üyesi devletlerin deniz alanlarının ihlali ve tehdit edilmesi kabul edilemez. Bunu yapanlara yaptırım uygulanmalı” diye konuştu.

“Akdeniz'in, ülkelerimiz için hayati önem taşıyan bu bölgesinde enerji ve güvenlik konuları büyük öneme sahiptir” diyen Macron “özellikle Türkiye ve Rusya'nın varlığını giderek artırması ile yaşanan güç mücadelesinde AB'nin hâlâ çok az varlık gösterebildiği”ni söyledi.

Macron, ayrıca Libya'da ateşkesi sağlamak ve siyasi çözüm konusunda ilerleyebilmek için Libya'ya müdahil ülkelere de yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Kıbrıs heyetinde Savunma ve Dışişleri Bakanları da yer aldı

Kıbrıs Haber Ajansı, Paris'teki görüşmelere katılan Kıbrıs heyetinde Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in yanı sıra Savunma Bakanı Haralambos Pedridis ve Cumhurbaşkanı'nın enerji konularındaki danışmanı Yorgos Lakkotripis'in de yer aldığını bildirdi. Temaslar kapsamında Savunma Bakanı Pedridis ile Fransız mevkidaşı Florence Parley de bir görüşme gerçekleştirecek. Kıbrıs heyetinin Perşembe akşamı Ada'ya dönmesi planlanıyor.