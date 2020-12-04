Macron'dan Erdoğan'a: Bazı liderler şiddete örnek oluyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Macron Fransa'nın başına beladır" açıklamasına ilişkin, "Ben saygıya inanıyorum, toplumlarımız gitgide şiddetleniyor, ve bazı liderler de bu şiddete örnek oluyor. Siyasi liderler arasındaki bu tür hakaretlerin doğru yöntem olmadığını düşünüyorum" dedi.

Çevrimiçi yayında Brut medyasına canlı yayında konuşan Emmanuel Macron, Erdoğan'ın sözleirne ilişkin şunları dedi:

"Ben saygıya inanıyorum, toplumlarımız gitgide şiddetleniyor ve bazı liderler de bu şiddete örnek oluyor. Siyasi liderler arasındaki bu tür hakaretlerin doğru yöntem olmadığını düşünüyorum. (...) Biz Fransa'da ifade özgürlüğünü savunuyoruz, Erdoğan'ın Türkiye'sine karşı da ifade özgürlüğünü savunmalıyız. Ben ayrıca Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını ve hükümetini, özgürlüğü seven, büyük bir özgürlükçü halkı olan Türkiye halkından da ayırıyorum."

Polis şiddeti açıklaması

Ülkedeki artan polis şiddeti ve basın özgürlüğünü kısıtlayan güvenlik yasasına ilişkin de konuşan Macron, "Beyaz tenli olmadığımızda polis tarafından çok daha kontrol edildiğimiz doğru. Hareket etmenin tek yolu, kolay bir şekilde ihbarda bulunabileceğimiz ulusal bir platform kurmaktır" dedi. Söz konusu platform için telefon hattı belirleneceğini belirten Macron, internet sitesinin de bulunacağını bildirdi.

Polislere ve jandarmaya özel eğitim verileceğini söyleyen Macron, polis şiddetinin önüne geçmek için polislerin üzerlerinde kamera olacağını duyurdu. "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor. Fransa'da toplumda da şiddet ve ırkçılık var. Bu bir gerçek" diyen Macron bunların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Söz konusu güvenlik yasası, polis şiddetinin görüntülerinin paylaşılmasını suç kabul ediyordu. Yasa ülkede büyük çaplı eylemlere yol açmıştı. Eylemler sonucunda yasa tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmişti.