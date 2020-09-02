Macron'dan Charlie Hebdo karikatürleri açıklaması: İfade özgürlüğüne sahibiz

İslam peygamberi Muhammed'e ilişkin karikatürleri sonrasında 2015 yılında İslamcıların saldırısına uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun, saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 zanlının yargılanacağı davadan önce saldırıya gerekçe olarak gösterilen karikatürleri yeniden yayımlama kararı almasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lübnan’a yaptığı ziyaret sırasında konuyla ilgili fikri sorulan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Gazetecilerin ya da haber merkezlerinin editöryal seçimleri hakkında yargıya varmak bir cumhuriyetin başkanının vazifesi değildir, asla. Çünkü biz ifade özgürlüğüne sahibiz” dedi.

Macron ayrıca birbirine nezaket ve saygı göstermenin, ‘nefret diyalogundan’ kaçınmanın Fransız vatandaşlarının görevi olduğunu da ekledi.