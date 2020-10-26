Macron'dan 'boykot' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Arapça açıklama yaparak “Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamla ilgili açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapıldı. Ürdün, Katar ve Kuveyt Fransız ürünlerini raflardan kaldırırken, Fransa’yı turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkardı.

Gelişmelerin ardından Macron, sosyal medya hesabından Arapça ve İngilizce paylaşımlarda bulundu.

Macron paylaşımında, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.

لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً.

نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

Fransa Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, yapılan çağrıların temelsiz olduğu söylenerek, "Yapılan boykot çağrıları temelsizdir ve radikal bir azınlık tarafından ülkemize yönelik kışkırtılan saldırılar gibi bir an önce durmalıdır" denildi.

Fransa’nın “patronlar kulübü” olarak bilinen İşverenler Konfederasyonu (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux ise bazı Müslüman ülkelerde başlatılan Fransız ürünlerini boykot kampanyasıyla ilgili olarak iş adamlarına “Bu şantaja dayanın” çağrısı yaptı.

Macron daha önce, bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinden sonra Paris'in "İslamcı tehdide" karşı güçlü kalacağını söylemişti.

Erdoğan'ın, Macron'a yönelik "Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var" sözlerinin ardından Fransa Türkiye'deki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Pakistan, Fransa’nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Macron’un sözlerinin ardından Fransa’nın İslamabad Büyükelçisi’nden izahat istediğini açıkladı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Pakistan, ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan sistematik İslamofobiyi kınıyor" denildi.