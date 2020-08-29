Macron: Türkiye’nin stratejisi bir NATO müttefikinin stratejisi değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile “bir güven diyaloğu” kurmak için bazı “öncelikler serisi” olduğunu söyledi. Macron, “Türkiye göçmenler konusunda bir ortak. Türkiye enerji konusunda da ortağımız olmalı, barışçıl ve barışçıllaştırılmış bir ortak ve Türkiye bugün bizimle bir gümrük birliği projesi içinde” şeklinde konuştu.

Macron, “Akdeniz egemenliği konusunda, edilen sözler ve eylemlerde tutarlı olmalıyım. Size Türklerin sadece buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Eğer eyleme dönüşmeyecek şeyler söylerseniz….Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıydı, Suriye’de bunu yaptım” dedi.

'Türkiye’nin stratejisi bir NATO müttefikinin stratejisi değil'

Fransa Cumhurbaşkanı, Ankara ile yeniden bir güven diyaloğu yerleştirmek için yapılması gereken bir dizi “öncelikler” olduğunun altını çizerek “son yıllarda Türkiye’nin stratejisi bir NATO müttefikinin stratejisi değil” dedi.

Macron, Almanya ve diğer müttefiklerin de Ankara’nın Akdeniz politikasının “sorun” teşkil ettiğini gördüğünü belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bu konuda yaz boyu uzun konuşmalar yaptığını dile getirdi.

Avrupa Birliği diplomasi temsilcisi Josep Borrell ise Atina ile Doğu Akdeniz konusunda diyalog geliştirmezse Türkiye’ye yaptırımlar uygulanacağını söyledi.