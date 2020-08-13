Macron: Türkiye’nin kararı yeni bir gerilim dalgasına yol açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Akdeniz’de Navtex ilan etmesinin yeni bir gerilim dalgasını tetiklediğini belirtti. Macron ayrıca Fransa’nın Akdeniz’deki askeri varlığını geçici olarak genişletme kararı aldıklarını belirtti.