Macron: Türkiye'nin Dağlık Karabağ açıklamaları tehlikeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar hakkındaki açıklamaların "pervasız ve tehlikeli" olduğunu söyledi.

Letonya'daki resmi ziyareti kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, Türkiye'nin "savaş yanlısı söylemi"nin Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'ı yeniden alma konusunda cesaretlendirdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Ancak Macron Türkiye'nin çatışmalara doğrudan dahil olduğuna dair şu aşamada bir kanıt olmadığını belirtti.

Macron Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğuna ilişkin açıklamalarının "pervasızca ve tehlikeli" olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Macron'un açıklamalarına tepki göstererek “Azerbaycan toprakları için endişe duymazken, Ermenistan’a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına gelir” dedi.

AA’nın haberine göre Çavuşoğlu, Türkiye’nin Dağlık Karabağ çatışmalarında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağlayacak şekilde barışçıl yollarla çözülmesini savunduğunu ancak Azerbaycan’ın istemesi halinde Türkiye’nin gereken desteği vereceğini söyledi. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: “Ermenistan bu saldırılarıyla ‘Uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum’ diyor. Bunun bir karşılığı olmalı… Azerbaycan sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan’ın yanında olacağız dedik.”