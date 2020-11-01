Macron: Türkiye NATO müttefiklerine karşı savaşçı bir tutum sergiliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumartesi günü Al Jazeera ile yaptığı özel söyleşide, Ankara ile Paris arasındaki gerginliğin "Türkiye hem Fransa hem de NATO üye ülkelerine saygı gösterirse" çözülebileceğini söyledi.

Macron, Türkiye'yi "NATO müttefiklerine karşı savaşçı bir tutum" sergilemekle suçladı ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki "son derece saldırgan" politika izlediğini söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı, "Türkiye'nin bölgede emperyal eğilimleri olduğunu ve bu emperyal eğilimlerin bölgenin istikrarı için iyi bir şey olmadığını düşünüyorum, bu kadar" dedi. Macron Ankara'nın "Suriye'deki askeri operasyonunu ve Libya silah ambargosuna bağlı kalmaktaki isteksizliğini" de kınadı.

Macron, Fransa'nın ikili gerilimlerin "sakinleşmesini" istediğini, ancak bunun "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın [Recep Tayyip Erdoğan] Fransa'ya saygı duyması, Avrupa Birliği'ne saygı duyması, değerlerine saygı duyması, yalan söylememesi ve hakaretler etmemesi halinde mümkün olabileceğini" belirtti.

Geçen hafta, Paris, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız "Müslüman toplumunun milyonlarca üyesine" yönelik muamelesi nedeniyle "zihinsel kontrollere" tabi tutulması gerektiğini söylemesinin ardından Türkiye büyükelçisini geri çağırdı.

Macron'un ofisi o tarihte yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumları kabul edilemez. Öfke ve hakaret bir yöntem değildir" dedi.

'Radikal İslam başta Müslümanları tehdit ediyor'

Al Jazeera söyleşisinde ​​Macron özellikle konuya değindi, Müslümanların duygularını anladığını vurguladı ve "radikal İslam" ın başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlar için bir tehdit olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Macron, "İnsanların karikatürler karşısında şok olabileceğini anlayabiliyorum, ancak şiddetin haklı gösterilebileceğini asla kabul etmeyeceğim. Bunun uyandırdığı duyguları anlıyorum, onlara saygı duyuyorum. Ama sahip olduğum rolü anlamanızı istiyorum. Benim rolüm. burada yaptığım gibi işleri yatıştırmak, ama aynı zamanda bu hakları korumaktır" dedi. Fransa Devlet Başkanı, her zaman konuşma, yazma, düşünme, çekilme özgürlüğünü savunacağına yemin etti.

'Karikatürler bir hükümet projesi değil'

Macron ayrıca Müslümanların sözlerine verdiği olumsuz tepkinin, insanların yanlışlıkla söz konusu karikatürleri desteklediğini düşünmesi nedeniyle sözlerinin çarpıtılmasından kaynaklandığını savundu.

Macron, "Karikatürler bir hükümet projesi değil, hükümete bağlı olmayan özgür ve bağımsız gazetelerden ortaya çıktı", diye ekledi.