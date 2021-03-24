Macron: Türkiye başkanlık seçimlerine müdahale edebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin ülkesinde gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahele etme ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi.

France 5 televizyonuna konuşan Macron, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkileri geliştirmek istediğini, ancak Ankara'nın tavrı değişmediği sürece bunun çok zor olacağını söyledi.

Macron, "Bir sonraki Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde müdahale girişimi olacak. Bunu kabul edilemez olarak görüyorum. Tehlike çok açık" dedi.

Macron, söz konusu müdahalenin "kamuoyunu yoklama" adı altında yapılacağını belirterek, Türkiye'nin kendisinin geçtiğimiz Ekim ayında İslam hakkındaki sözlerini çarpıttığını söyledi.

Macron, "Geçtiğimiz sonbaharda yalanlar politikası yürütüldüğü çok açık. Devletin yalanları, Türkiye devleti tarafından kontrol edilen medyanın yaydığı yalanlar, Katar tarafından kontrol edilen belli kanallar (Al Jazeera) tarafından yayılan yalanlar" diye konuştu.

Bu konuyu Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani'yle de görüştüğünü söyleyen Macron, "İslam hakkındaki yorumların çarpıtıldı, Fransa İslam'la sorunlu bir ülkeymiş gibi lanse edildi" dedi.

'İlişkileri düzeltmek için Ankara'nın tavrını değiştirmesi gerek'

Macron, "Yılın başından bu yana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden ilişkileri geliştirme arzusu dikkatimi çekiyor. Böyle bir yolun mümkün olduğuna inanmak istiyorum. Ancak anlaşmazlıkların olduğu bir ortamda yeniden görüşemeyiz. Böylesine manevraların olduğu bir ortamda ilişkileri yeniden geliştirme arzum yok" ifadesini kullandı.

Fransa'nın göçmenler konusunda Türkiye'ye asla "şantaj yapmayacağını" söyleyen Macron, Avrupa'nın Ankara'yla göçmen politikaları üzerinde birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Libya'ya yabancı paralı asker gönderdiğini belirten Macron, Türkiye'nin NATO içerisindeki tavrının "açıkça değerlendirilmesi" gerektiğini dile getirdi.