Macron, resmi ziyaret kapsamında Irak'ta

Lübnan’daki iki günlük ziyaretini tamamlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere bu kez de Irak’a gitti. Devlet televizyonu Macron’un Bağdat’a iniş yaptığını aktardı.

Macron’un Kazımi’nin yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşmesi bekleniyor.

Devlet haber ajansı INA’nın aktardığına göre Irak Cumhurbaşkanı Danışmanı Ali el Şükri, “Macron'un ziyareti, Irak ile Fransa arasındaki ekonomik, kültürel ve güvenlik alanında ikili işbirliğinin güçlendirilmesine odaklanacak” dedi.