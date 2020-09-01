Macron, Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evi önünde protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limandaki patlama sonrası ülkeyi tekrar ziyaret etti.
Macron, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Aun tarafından karşılandı.
Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine gelen Macron burada protesto edildi. Macron, Feyruz'u evinde ziyaret etti.
Protestocular, sloganlarında yolsuzluğa bulaşmış siyasi sınıfla işbirliğine karşı çıktı ve Beyrut patlamasından söz konusu siyasi sınıfı sorumlu tutan pankartlar taşıdı.
الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠— Fayrouz (@FayrouzOfficial) September 1, 2020
© Soazig de la Moissonniere / Présidence de la République pic.twitter.com/4TgGmKmrNY