Macron Lübnan siyasetini dizayn etme çabalarını sürdürüyor

Lübnanlı siyasetçilerin 1 Eylül’de Macron’a verdikleri, iki hafta içinde parti bağı olmayan teknokratlardan oluşan bir hükümet kurma sözü için süre sonuna yaklaşırken, Şii Emel hareketinin hükümet kurma çalışmalarını tıkadığı belirtiliyor.

Şii Emel partisine mensup Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri’nin maliye bakanlığının partisinden alınmasına itiraz ederek hükümet kurma çabalarını engellemesi üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Berri’yi telefonla aradığı açıklandı.

İkilinin Cumartesi günü telefonda görüştüklerini doğrulayan Emel hareketinin parlamento grubunun önde gelen isimlerinden Kassem Hachem, Berri’nin Lübnan’daki mezhepler arası iktidar paylaşımına uygun şekilde maliye bakanlığının Şiilerin elinde kalması konusunda ısracı olduğunu söyledi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib’in, bazıları yıllardır aynı mezhepçi grupların elinde bulunan bakanlıkların üst kademelerinde köklü değişiklikler yapmak istediği, bu nedenle Emel hareketi ile karşı karşıya geldiği belirtiliyor. Fransa'nın ülkenin ekonomik krizden çıkmasına yardım edecek uluslararası yardımı, ülkede Hizbullah ve müttefiklerinin sahip olduğu siyasi gücü azaltacak bir hükümet kurulması şartına bağlayarak Lübnan'a şantaj yapmasıysa ülke içinde tepki çekmeye devam ediyor.

Berri’nin makamından yapılan açıklamada, sorunun Fransa’dan kaynaklanmadığı ve bir iç sorun olduğu belirtilerek, Emel hareketinin atanmış başbakanın yeni kabineyi kurmak için izlediği yönteme karşı olduğu ve bu koşullar altında kabineye katılmayacağı açıklandı. Mustafa Edib’e yönelik, yeterince görüş alışverişinde bulunmamasıbaşta olmak üzere bir dizi eleştirinin sıralandığı açıklamada, Emel hareketinin yine de kriz içindeki ülkenin istikrara kavuşması için işbirliği yapacağı kaydedildi.

Lübnan’da Hizbullah ile müttefik olan Emel hareketi, uzun yıllardır elinde bulundurduğu devlet makamlarında yolsuzluklara bulaşmakla ve mali krizin sorumlusu olmakla eleştiriliyor.