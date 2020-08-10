‘Macron Lübnan hükümetini yaptırımla tehdit etti’

Lübnan’ın Arapça yayın yapan Al Mayadeen televizyonu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmesinde ülkeye reformların gerçekleştirilmemesi ve “siyasi değişiklik” yapılmaması durumunda yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Macron Beyrut’u ziyareti sırasında patlamanın yaşandığı liman çevresinde ve kentin sokaklarında gezerek halka “insani yardım ve yardımların doğrudan mağdurlara gideceği” vaadinde bulunmuş, Lübnanlı yetkililere “yeni bir siyasi pakt” sunacağını ve 1 Eylül’de geri gelerek paktın uygulanıp uygulanmadığına bakacağını söylemişti.

Macron Beyrut’ta komünistler tarafından protesto edilmişti. 1984’ten beri Fransa’da hapiste olan 70 yaşındaki Lübnanlı komünist militan Georges İbrahim Abdallah’ın Paris hükümetinin koronavirüs salgını nedeniyle ilan ettiği affa rağmen ölüme terk edilmiş durumda olmasına tepki gösteren çok sayıda kişi Macron’u Beyrut sokaklarında protesto etmişti. Lübnanlılar Macron’un geçisi sırasında “Georges Abdallah’a özgürlük” sloganları atmıştı.

Les rues de Beyrouth crient le nom de Georges Abdallah lors de la venue de Macron au Liban ! La France doit libérer ce communiste libanais qui est emprisonné depuis 1984 et libérable depuis 1999 !#FreeGeorgesAbdallah pic.twitter.com/AoxuRewQgo — Free Georges Abdallah (@FreeGIAbdallah) August 6, 2020

Lübnanlıların yanısıra Fransızlar da Macron'a tepki gösterdi

Öte yandan Macron’un bu davetsiz ziyaretine yönelik hem Lübnanlılar hem de Fransızlar tarafından sosyal medyada dile getirilen tepkilerde Fransa Cumhurbaşkanına “sömürgeci” nitelemesi yapıldı.

Press TV, Twitter'dan Macron'a yönelik tepkileri şöyle derledi:

“Fransız kentleri kaos içinde ve şimdi Macron Lübnan’daki işlerin başına mı geçiyor? Lübnanlılar sakının!”

— Marc (@o_liuw) August 6, 2020

“Her şeyi savunmak hiçbir şeyi savunmamaktır. Macron herkese her şey olmak için çok çabalıyor. Bugüne kadar Lübnan’ı hiç ziyaret etmedi ve şimdi Beyrut’ta ‘pater noster’i oynuyor.

— Fares Meherzi (@25Juillet_) August 6, 2020

"Kontratların peşinde, Fransızlar hep bunu yapar."

— Jed Stone (@Jedstonepompey) August 6, 2020

"Macron’un ziyaretini Lübnanlıların bakış açısından yorumlayamam ama bir Fransız vatandaşı olarak Macron’un, kendisini protesto eden Fransız yurttaşlarına gözyaşartıcı gaz atması için ayaklanma polislerini gönderirken kendi hükümetlerini protesto eden Lübnan yurttaşlarını kutlamasını görmek ilginç."

— Rim-Sarah Alouane (@RimSarah) August 6, 2020

"Fransa’da olan bitenle ilgilenemiyor ama Lübnan’la ilgilenecek."

— Fred73 (@ftrib) August 6, 2020

"Yeniden bir Fransız sömürgesi haline mi gelmemiz gerekiyor?! Başımıza gelenlerin çoğu Türkler ve Fransızlar tarafından başlatılan domino etkisi yüzünden. Hiçbir dışarıdan etkiye değil gerçekten Lübnanı düşünen Lübnanlı insanlara ihtiyacımız var."

— Amanda Hamze 🇱🇧 (@AmandaHamze) August 6, 2020

"Merak etmeyin, kameralara söylediği her şey sadece bir ‘tek adam şovu’. Lübnanlıları zerre kadar düşünmüyor ve onlar için parmağını oynatmayacak."

— Citoyen Lambda (@CitoyenLambda44) August 6, 2020

"Lübnanlı egemenlikçi arkadaşlardan Macron’un sözlerine temkinli yaklaşmalarını ve onu alkışlamadan önce Fransa’daki duruma bir bakmalarını istiyorum. Bu oportünist çıkarcı, ticaret peşinde. Mottosu da bazılarının talihsizliğinin diğerlerine mutluluk getirmesi."

— Tomer René Bayssière (@Tomer_bayssiere) August 6, 2020

"Fransızım ve çok utanıyorum. Lütfen Fransız halkının ona benzediğini düşünmeyin."

— Martin Parks (@Pti_Kiwi) August 6, 2020

"Lübnan bir Fransız sömürgesi değildir."

— Gavin (@Gavin24386855) August 6, 2020

"Fransız mandası geri mi döndü?"

— عمر (@kki9p_) August 6, 2020

"Lübnan’ın Fransa’nın müdahalesine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bu hiçbir zaman işe yaramadı."

— Ali (@lebaeneseali) August 6, 2020

"Siyasi bir pakt mı? Lübnan’da yaşasaydım bundan kesinlikle sakınırdım."

— Bitter old cat lady 🌈 (@bittroldcatlady) August 6, 2020

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"Fransa Lübnan’ı sömürgesi gibi görüyor. Cumhurbaşkanı bu şekilde karşılanmalıydı!"

تعتبر فرنسا لبنان مستعمرتها

هكذا كان ينبغي استقبال الرئيس #مكرون 🥚🍳 pic.twitter.com/rz5j7jOvek

— لیا آبنوس_حساب جدید (@lieaEbony) August 6, 2020

